Ягодный смузи на завтрак и брокколи на обед: разбираемся, как питаться, чтобы не грустить и не раздражаться

Хандра и плохое настроение влияют на работоспособность человека в течение дня. Улучшить эмоциональное самочувствие поможет правильный перекус. Не секрет, что некоторые продукты действуют как антидепрессанты.

В летний сезон при плохом настроении стоит обратить внимание на черную смородину, малину, ежевику и чернику. Ягоды богаты антиоксидантами, которые устраняют ощущение стресса.

«Их можно есть свежими, делать из них смузи, а также добавлять в каши, йогурты и мюсли. А вот омега-3, которая содержится в лососе, форели, макрели, сардине, сельди, поможет справиться с угнетенным состоянием и раздражительностью», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Уровень тревожности уменьшится и благодаря добавления в рацион брокколи, белокочанной и брюссельской капусты. Кроме того, растения семейства крестоцветных защищает от онкологии.

«Если есть проблемы с повышенным давлением, то в норму его приведет ежедневное употребление сельдерея. Он способствует высвобождению гормона радости и удовольствия», - заключил эксперт.

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