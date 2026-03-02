«Ура! Мы дома!»: первый за несколько дней самолет из ОАЭ приземлился в Москве

В московском аэропорту Шереметьево 2 марта было особенно эмоционально. Как пишет SHOT, пассажиры рейса из Абу-Даби выходили из самолета с мокрыми глазами и счастливыми улыбками. Этот борт стал первым за последние трое суток, которому удалось прилететь в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, который подвергался обстрелам и ограничениям на вылеты.

Когда колеса шасси коснулись родной взлетно-посадочной полосы, салон взорвался аплодисментами и радостными криками: «Ура! Мы дома!». Люди обнимались, вытирали слезы и благодарили экипаж за безопасный полет.

Путь домой выдался непростым. Из-за закрытия воздушного пространства Ирана пилотам пришлось прокладывать маршрут в обход. Самолет авиакомпании Etihad летел через Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Вместо привычных нескольких часов путешествие растянулось почти на семь. Но главное — все закончилось благополучно.

Для многих пассажиров эти три дня ожидания в Абу-Даби показались вечностью. Новости о напряженной обстановке в регионе не добавляли спокойствия. И вот наконец — родная земля, встречающие в аэропорту и возможность выдохнуть. Теперь сотни россиян и иностранцев, нашедших дом в РФ, смогут выдохнуть.

Напомним, что небо над Эмиратами пришлось закрыть из-за прямого втягивания страны в зону боевых действий. Несмотря на то что ОАЭ официально не объявляли войну, их территория стала мишенью для ответных ударов со стороны Тегерана. В ответ на удары коалиции по своей территории, Иран атаковал военные и стратегические объекты в странах, где расположены базы США. Под обстрел попали районы вблизи Дубая и Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что, по данным Baza, застрявшие в ОАЭ россияне копят долги за проживание в отелях из-за бездействия туроператора.