Ураган оставил без электричества 18 населенных пунктов в Новокузнецком округе
Фото: [Медиасток.рф]
Ураганный ветер, обрушившийся на Новокузнецк в ночь на 7 июня, погрузил почти 18 населенных пунктов округа во тьму. Люди частично остались без электричества, пишет издание «Vse42.ru».
Мэр рассказал, что частично без электроэнергии на фоне буйства погоды остались 18 населенных пунктов. Однако не было зафиксировано падений деревьев и повреждений домов, жертв и отключения водоснабжения. Над проблемой со светом работали специалисты.
«Ветром повреждена 1 кровля многоквартирного дома в п. Загорский. К ее восстановлению уже приступила управляющая компания ООО "Мой дом"», – отметил Андрей Шарнин.
Из-за штормового ветра был создан оперативный штаб. Над восстановлением электроэнергии работали шесть бригад и спецтехника. Удалось вернуть блага цивилизации в поселения Куртуково, Букино, Славино и поселках Елань, Ашмарино.
В Куйбышевском районе Новокузнецка без света остались 50 многоквартирных домов, а также 1 560 частных домов. Службы в режиме повышенной готовности, ситуацию держат на контроле.
Ранее сообщалось, что в Индии огромный щит рухнул на парковку с людьми из-за урагана.