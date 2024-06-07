Ураган оставил без электричества 18 населенных пунктов в Новокузнецком округе

Ураганный ветер, обрушившийся на Новокузнецк в ночь на 7 июня, погрузил почти 18 населенных пунктов округа во тьму. Люди частично остались без электричества, пишет издание «Vse42.ru» .

Мэр рассказал, что частично без электроэнергии на фоне буйства погоды остались 18 населенных пунктов. Однако не было зафиксировано падений деревьев и повреждений домов, жертв и отключения водоснабжения. Над проблемой со светом работали специалисты.

«Ветром повреждена 1 кровля многоквартирного дома в п. Загорский. К ее восстановлению уже приступила управляющая компания ООО "Мой дом"», – отметил Андрей Шарнин.

Из-за штормового ветра был создан оперативный штаб. Над восстановлением электроэнергии работали шесть бригад и спецтехника. Удалось вернуть блага цивилизации в поселения Куртуково, Букино, Славино и поселках Елань, Ашмарино.

В Куйбышевском районе Новокузнецка без света остались 50 многоквартирных домов, а также 1 560 частных домов. Службы в режиме повышенной готовности, ситуацию держат на контроле.

Ранее сообщалось, что в Индии огромный щит рухнул на парковку с людьми из-за урагана.