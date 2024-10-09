Ураган вынуждает жителей Флориды покинуть свои дома

Ураган «Милтон» стал причиной эвакуации во Флориде. Власти штата рекомендуют покинуть свои дома более чем пяти млн жителей региона. Об этом сообщило издание The New York Times.

По информации издания, эта эвакуация — одна из самых крупных в истории Флориды. Отмечается, что некоторые жители штата, игнорировавшие ранее предупреждения властей об ураганах, в этот раз решили покинуть свои дома.

Жителям рекомендуется не уезжать от своих домовладений далеко — достаточно направиться в укрытие неподалеку. Это поможет не допустить автомобильных заторов на популярных путях эвакуации.

Напомним, что ураган «Милтон» по шкале Саффира-Симпсона находится в рамках пятой категории. Она максимальная и предусматривает порывы ветра свыше 70 м/с.

Ранее сообщалось о том, что между Северной и Южной Кореей анонсирована полная блокировка дорог.