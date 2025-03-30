Ураганный ветер устроил погром на улицах ямальского города

Сильный ветер разгулялся в городе Лабытнанги в ЯНАО. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети, появились первые последствия непогоды на улицах.

В четырех районах ЯНАО объявили 30 марта штормовое предупреждение. Прогнозы синоптиков оказались верны: порывы ветра сильные, составляют до 20 метров в секунду.

Как стало известно, стихия разгулялась на улицах города, опрокинула остановки возле оптовой базы «Вятки» и в микрорайоне Геофизиков. Они перевернулись, и, судя по опубликованным кадрам, серьезно повредились. Кругом возле павильонов разбросаны осколки. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Управлении ЖКХ города зафиксировали эти инциденты. Отметили, что специалисты и техника восстановят все в ближайшее время. Жителей призвали к осторожности во время непогоды.

Ранее сообщалось, что шторм в Подмосковье повредил машину экс-телеведущего МУЗ-ТВ Арчи.