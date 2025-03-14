В Подмосковье ураган повредил автомобиль экс-телеведущего МУЗ-ТВ

Пикап, принадлежащий ведущему, попал в аварию в Одинцовском районе, когда грузовик, движущийся впереди, случайно сбросил на него строительный мусор.

По данным Mash, Цветков обычно сидит на пассажирском сиденье рядом с водителем, но в этот раз ему повезло — за пять минут до инцидента водитель высадил его и отправился на заправку в одиночку.

К счастью, водитель остался невредим. Автомобиль шоумена застрахован, поэтому убытки можно будет покрыть. В ГИБДД отметили, что водитель грузовика не несет ответственности за случившееся, поскольку брезент открылся из-за сильного ветра.

Ранее метеоролог Александр Ильин назвал сроки действия девятибалльного шторма в Московском регионе. По его словам, 14 марта в Москве и Подмосковье будет бушевать ветер с порывами 20-25 м/с, а температура воздуха начнет падать, из-за чего на дорогах может возникнуть гололедица.