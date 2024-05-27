«Ураганы» и десятки пленных: оборона ВСУ трещит по швам под Купянском

ВС России отметились новыми успехами в зоне СВО. Как пишет сайт aif.ru , только за минувшие сутки штурмовикам удалось продвинуться к Купянску. Меньше недели потребовалось на то, чтобы освободить два села — Ивановку и Берестовое. Работа на месте столкновений продолжается вблизи населенного пункта Степовая Новоселовка.

Об освобождении поселений официально не заявлялось: в основном информация СМИ поступает от военкоров с места событий. Так, эксперт Юрий Подоляка подтверждал сведения про Ивановку, а также то, что ударные подразделения успешно вышли на окраину Степовой Новоселовки. ВСУ терпят поражения в обороне и боятся потерять ключевые логистические узлы. Один из них в населенном пункте Петропавловка. Для украинских позиций это серьезный риск, ведь подразделения ВС РФ уже забрали под контроль высоты в районах Кисловки и Котляровки.

Примечательно и то, что освобождение Берестового открывает российской армии выход к реке Оскол и Красноосколькому водохранилищу. Ситуацию прокомментировал военный эксперт Александр Ивановский.

«Сейчас уже можно говорить, что удар от Берестового дает реальную возможность выйти на правый берег по стационарной переправе и, в зависимости от поставленных задач, развить успех. Мы можем перерезать магистраль на Харьков и Изюм, а можем осуществлять глубокий охват купянской группировки ВСУ. Таким образом, удары от Берестового и Ивановки четко ложатся в схему охвата Купянска. А Купянск — дорога на Харьков с востока. Думаю, стрелки группировок российских войск "Север" и "Запад" сойдутся именно в Харькове», - объяснил военкор.

В то же время депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что более 70 украинских бойцов сдались в плен. За последнее время это самый массовый случай после взятия поселений.

Ранее сообщалось, что украинский военный получил 24 года колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе