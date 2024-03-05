Уралец остался без зубов из-за ошибки стоматолога
Житель Ревды Свердловской области получил неудачную врачебную помощь, лишившись двух зубов. Оказывающий услугу стоматолог списал странные реакции пациента на аллергию, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Ural Mash.
Изначально мужчина обратился к стоматологу для установки металлических штифтов. Однако после проведения процедуры именно это вызвало неприятную химическую реакцию во рту. У пациента развиля гальваноз, или повышенная кислотность. Помимо этого, у него позеленел язык, появился неприятный привкус, а два верхних зуба просто выпали.
Как предварительно установили, сначала мужчине поставили пластмассовые штифты, а затем заменили их на металлические. Полагают, что именно это стало ошибкой. Реакции, которые врач списал на аллергию, начались из-за несовместимости материалов. По крайней мере, житель Ревды узнал это от других стоматологов города при повторном обследовании.
Суд признал ошибку за врачом, но иск на выплату компенсации в размере миллиона рублей не одобрил. Мужчина запросил столько, сколько потратил. Однако сдаваться уралец не собирается, ведь отсутствие передних зубов испортило ему карьеру риэлтора. Он постоянно испытывает дискомфорт при общении, а также боль при употреблении пищи. Теперь мужчина зарабатывает работой слесаря на заводе.
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