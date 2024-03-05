Уралец остался без зубов из-за ошибки стоматолога

Изначально мужчина обратился к стоматологу для установки металлических штифтов. Однако после проведения процедуры именно это вызвало неприятную химическую реакцию во рту. У пациента развиля гальваноз, или повышенная кислотность. Помимо этого, у него позеленел язык, появился неприятный привкус, а два верхних зуба просто выпали.

Как предварительно установили, сначала мужчине поставили пластмассовые штифты, а затем заменили их на металлические. Полагают, что именно это стало ошибкой. Реакции, которые врач списал на аллергию, начались из-за несовместимости материалов. По крайней мере, житель Ревды узнал это от других стоматологов города при повторном обследовании.

Суд признал ошибку за врачом, но иск на выплату компенсации в размере миллиона рублей не одобрил. Мужчина запросил столько, сколько потратил. Однако сдаваться уралец не собирается, ведь отсутствие передних зубов испортило ему карьеру риэлтора. Он постоянно испытывает дискомфорт при общении, а также боль при употреблении пищи. Теперь мужчина зарабатывает работой слесаря на заводе.

Ранее сообщалось, что жительница Нефтеюганска пожаловалась на таксиста-манипулятора.