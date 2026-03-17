Уральский «Мертвый океан» и сибирские тракты: гид по бюджетному и необычному отдыху в России

Выход на пенсию открывает новые горизонты для активных поездок и заботы о собственном благополучии. Специалисты туриндустрии сформировали перечень направлений, где пожилые жители северных регионов могут получить качественное лечение и яркие эмоции, не выходя за рамки умеренного бюджета. В приоритете оказались регионы Урала, Сибири и Карелии, предлагающие уникальные природные ресурсы. Подробности об этом выяснило интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Одним из наиболее востребованных направлений остается Курганская область. Регион славится своими минеральными водами и лечебными грязями, которые эксперты нередко сравнивают с ресурсами Мертвого моря. Особое внимание уделяется городу Шадринску, чьи источники признаны аналогами знаменитых «Ессентуков». Также популярностью пользуется озеро Медвежье — его солевой состав благотворно влияет на суставы, кожные покровы и укрепляет нервную систему. Средняя стоимость пребывания в местных здравницах составляет около 3,5 тысячи рублей в день.

Аналогичный уровень цен зафиксирован и в Челябинской области. Южный Урал привлекает туристов своими реликтовми водоемами. Санатории на берегах озер Увильды и Чебаркуль специализируются на радоновых ваннах и лечении заболеваний дыхательных путей. Хвойные массивы и чистейший воздух Свердловской области также создают идеальные условия для реабилитации. В частности, санаторий «Самоцвет» использует уникальные сапропелевые грязи озера Молтаево, а Нижние Серги известны своими сосновыми борами.

Для тех, кто предпочитает смену декораций в движении, предлагаются речные круизы. Хотя этот вид отдыха требует планирования (бронирование за полгода позволяет сэкономить до 30%), география маршрутов охватывает почти всю страну:

путешествия по Волге с посещением Казани, Самары и Астрахани;

северо-западные маршруты через Кижи и Валаам до Санкт-Петербурга;

сибирские экспедиции по Енисею от Норильска до Красноярска;

классические туры по городам Золотого кольца.

Ценовой диапазон круизов вариативен: наиболее доступные предложения стартуют от 11 600 рублей из Волгограда, в то время как длительные поездки из Москвы или северной столицы обойдутся от 22-23 тысяч рублей.

Любителям северной эстетики рекомендуют Карелию. Здесь аренда жилья в среднем обходится в 2700 рублей за квартиру, что позволяет бюджетно осмотреть Ладожские шхеры, водопад Кивач и горный парк «Рускеала». Тем же, кто ищет тепла, стоит присмотреться к Дагестану и Кабардино-Балкарии. Весна там наступает значительно раньше, а стоимость посуточной аренды остается демократичной.

Для самых отважных путешественников открыты маршруты Сибири и Дальнего Востока. Поездка по Чуйскому тракту официально признана одной из красивейших в мире, а берега Байкала и буддийские святыни Бурятии дарят неповторимый колорит. Завершают список экзотические локации: вулканы Камчатки и дикие пляжи Сахалина, где даже в начале весны можно ощутить величие «края земли».

