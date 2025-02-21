Уральский школьник перевел аферистам полмиллиона рублей со счета отца

Старшеклассник принял звонок и пообщался с незнакомцами, которые убедили его, что они из учебной части и им нужно проставить его оценки через Госуслуги. Подросток передал пароли, а вскоре с ним созвонился еще один незнакомец. Он представился прокурором и заявил, что якобы со счета отца пытаются снять деньги, чтобы перевести их на помощь Украине. Собеседник подчеркнул, что за это предусмотрена уголовная ответственность и срок в колонии.

Школьника уговорили действовать скрытно и также не говорить родителям про дальнейшие действия. Таким образом подросток перевел 500 тысяч рублей на «безопасный» счет. его убедили, что таким образом отца не посадят.

После совершения перевода главе семейства пришло уведомление, так и выяснилось, что его лишили крупной суммы через ребенка. Аферистов ищет полиция, было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что полицейские во Власихе Мособласти задержали пособника мошенников, обманувших пенсионерку.