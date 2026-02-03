«Уран выходит из ретроградности»: назван знак зодиака, который перестанет страдать в феврале

Астролог Анжела Перл представила подробный прогноз для Скорпионов на февраль 2026 года, который предвещает им окончание длительного периода трудностей и начало нового, более стабильного этапа.

По ее словам, ключевые астрономические события этого месяца кардинально изменят ситуацию к лучшему.

В начале месяца полнолуние в Десятом доме затронет профессиональную сферу, что может привести к изменениям в карьере или в отношениях с руководством. Однако главным позитивным событием станет завершение ретроградного периода Урана 4 февраля. Это позволит Скорпионам успешно решить затянувшиеся вопросы, связанные с недвижимостью, документами и семейными делами.

Более того, в апреле Уран окончательно покинет Седьмой дом отношений, завершив на долгие 84 года цикл нестабильности в личной жизни.

Середина февраля ознаменуется важным аспектом: 15 февраля Сатурн войдет в Шестой дом, а 20 февраля произойдет его соединение с Нептуном, что знаменует начало совершенно нового жизненного этапа.

Сатурн пробудет в этом доме до апреля 2028 года, мотивируя Скорпионов к большей дисциплине и порядку во всех сферах жизни.

17 февраля солнечное затмение в Четвертом доме запустит так называемый «коридор затмений», который продлится до 3 марта. В этот период возможны значительные перемены, связанные с домом и семьей: переезд, изменение состава семьи, получение наследства или даже смена гражданства.

С 26 февраля по 20 марта ретроградный Меркурий в Пятом доме внесет коррективы в сферу любви, детей и творчества. В это время возможно возвращение бывших партнеров, а новые знакомства могут оказаться неудачными. Однако этот период благоприятен для возвращения к старым хобби и завершения давно начатых творческих проектов.

Ранее астролог Анна Гринькова назвала знаки зодиака, которым беременность в коридор затмений принесет удачу.