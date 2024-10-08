URA.RU: Путин простил Пашиняну резкие заявления в адрес России

Президент России Владимир Путин решил сохранять отношения с Арменией, несмотря на прозападный курс Еревана и неоднократные резкие заявления в адрес РФ. Руководитель аналитического отдела «Международного евразийского движения» Владимир Киреев в беседе с URA.RU объяснил, почему российский глава простил армянских властей.

Глава России ранее заявлял, что товарооборот с Арменией идет полным ходом и уже близится к рекордным показателям. В условиях санкций это актуально и способствует экономикам двух стран. Кроме того, как напомнил Киреев, курс армян может еще измениться: стоит лишь вспомнить опыт Грузии. Она сблизилась с Западом, но потом стало снова смотреть на Россию как на партнера.

«Россия заинтересована в том, чтобы распределить поток параллельного импорта по разным странам, не "складывать яйца в одну корзину", не зависеть от одного конкретного партнера, который может повысить цену на санкционные товары. России нужно как можно больше торговых партнеров», — объяснил эксперт.

Как выразился Киреев, премьер-министр Пашинян настроен антироссийски лишь в военно-политическом плане. В торговле и экономике Армения очень даже пророссийская.

Ранее сообщалось, что Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном.