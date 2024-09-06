Уроки электробезопасности пройдут в подмосковных школах

Специалисты «Мособлэнерго» в осеннем сезоне проведут для школьников региона свыше семидесяти уроков электробезопасности, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Занятия пройдут под девизом «Электричество — не игрушка». Ожидается, что данные уроки посетят свыше 1,5 тысячи учащихся с пятого по седьмой классы.

В программе уроков предусмотрены лекции и практические занятия, в ходе которых дети узнают об основных принципах работы электросетей, правилах поведения вблизи энергообъектов и мерах первой помощи при поражении током.

Уроки по электробезопасности проходят каждый год в целях профилактики детского электротравматизма.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность модернизации электроснабжения в Подмосковье.