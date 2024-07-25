Уролог Одегнал рассказал о связи офисной работы с бесплодием

Врач уролог-андролог Антон Одегнал в разговоре с «Газетой.ру» назвал самые распространенные мужские болезни у сотрудников офиса. Он объяснил, как сидячий образ жизни связан с появлением бесплодия.

Есть несколько заболеваний, которые чаще всего встречаются у сотрудников офиса. Среди них простатит, аденома простаты и варикоцеле. Это связано с низким уровнем активности. При длительном сидении происходит ослабление мышечной деятельности, застой кровообращения в области малого таза и предстательной железы.

«Варикоцеле — это не просто физический дискомфорт, а серьезное заболевание, которое впоследствии может вызвать различные осложнения, вплоть до нарушения процесса сперматогенеза и выработки тестостерона — главного мужского гормона. А это уже непосредственно связано с мужским бесплодием», — подчеркнул специалист.

Постоянная работа и отсутствие разминок выступают триггерами для заболеваний. Дополнительный вред наносит неправильное питание, вредные перекусы, пагубные привычки.

Простатит в запущенной форме сопровождается учащенным мочеиспусканием, болями в мошонке, слабой эрекции. При аденоме простаты мочеиспускание прерывающееся. Варикоцеле вызывает увеличение вен в области мошонки и боли. При любом дискомфорте и подозрениях на болезни нужно обращаться в больницу.

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