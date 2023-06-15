«Уровень конфликта — детский сад»: Свинко и Хохол попытались забить друг друга до смерти из-за фамилий

Мужчины с фамилиями Свинко и Хохол подрались в Калининграде. Второй попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Mash .

Обладатели необычных фамилий выпивали в компании, обсуждая различные темы. В какой-то момент разговора собеседники начали спорить о фамилиях. С этого и начался конфликт, который закончился дракой.

Один из участников серьезной дискуссии заявил, что Хохол — это клеймо. Оппонент же уверил, что страшнее ходить с фамилией с окончанием на «-ко». После вербального спора Свинко и Хохол взялись за рукоприкладство, в результате чего второй получил серьезные травмы и был госпитализирован.

«Нашли из-за чего спорить. У кого фамилия менее украинская?»; «Интересно, когда мужчины взрослеют и перестают спорить из-за пустяков по типу фамилий. Уровень конфликта — детский сад»; «Клеймо — это быть идиотом и спорить о фамилиях. Надеюсь, у второго травмы не столь серьезные и все обойдется синяками»; «Быть Хохлом не клеймо», — прокомментировали новость пользователи Сети.

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