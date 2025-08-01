Уровень работы Путина на хорошую оценку оценил 81% россиян

Стал известен рейтинг различных политиков в России. Выше всех он у главы государства Владимира Путина, он составляет 81%. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Всероссийского центра исследования общественного мнения. Судя по ней, за прошедшую неделю цифры, указывающие о доверии россиян к своему лидеру, не изменились.

«О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян. Также большинство населения (81%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — указали социологи.

По оценке большинства россиян, работа правительства также заслуживает положительной оценки, так считает 53% опрошенных. У премьер-министра Михаила Мишустина чуть больший показатель, он составляет 57%. Среди партий по уровню поддержки впереди «Единая Россия», ее готово поддержать 42% населения. На втором месте ДДПР с 10%, КПРФ сумела попасть только на третье место с уровнем поддержки в 8%.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев земельных участков бороться с борщевиком и другими опасными растениями. Новые правила коснутся не только частных собственников, но и организаций, использующих землю на условиях публичного сервитута — например, при строительстве дорог или ЛЭП. Бездействие может стать основанием для пересмотра сервитута.