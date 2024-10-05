Уровень рождаемости в России может вырасти через 11 лет

По данным экспертов РАНХиГС, через 11 лет уровень рождаемости в нашей стране может увеличиться. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что рост произойдет за счет вступления в детородный возраст более многочисленных, чем сегодня, поколений женщин десятых годов рождения и старше.

Поясняется, что согласно результатам прошлого года общий объем количества рождений в стране опустился до минимума с начала нулевых годов, а в текущем году указанный спад сохранился. Однако в среднесрочной перспективе ситуация поменяется, поскольку число рождений на одну женщину остается стабильным.

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