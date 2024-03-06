Уровень заполняемости индустриальных парков увеличился в Подмосковье

«Спрос на локализацию в индустриальных парках региона высок. Только за прошлый год на эти площадки «пришли» более 170 компаний, готовых инвестировать в свои проекты порядка 50 миллиардов рублей. Всего же в индустриальных парках Подмосковья работают более 1,5 тысячи резидентов», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.