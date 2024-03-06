Уровень заполняемости индустриальных парков увеличился в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Уровень заполняемости индустриальных парков в Подмосковье превысил 87%, всего в регионе функционируют 69 индустриальных парков, три из которых появились в 2023 году. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Спрос на локализацию в индустриальных парках региона высок. Только за прошлый год на эти площадки «пришли» более 170 компаний, готовых инвестировать в свои проекты порядка 50 миллиардов рублей. Всего же в индустриальных парках Подмосковья работают более 1,5 тысячи резидентов», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В ведомстве уточнили, что представители Подмосковья могут подобрать площадку для реализации своего проекта в индустриальных парках на инвестиционной карте региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.