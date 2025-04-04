Ущерб экологии при крушении танкеров в Керченском проливе оценили в 85 млрд руб.

Экологический ущерб от крушения двух танкеров в Керченском проливе составил 84,9 млрд руб. Теперь компаниям, которые владели судами, предстоит выплатить такую сумму. Об этом сообщил РБК.

Издание привело слова главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. Именно это ведомство подсчитало сумму убытков. Общий ущерб составляет 84,944 млрд руб. Теперь эти деньги предстоит выплатить тем организациями, которые владели утонувшими вместе с нефтепродуктами танкерами.

«Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера „Волгонефть-212“ — ООО „Кама Шиппинг“ — составила 49 460 085 849 руб.», — указала Радионова.

ЗАО «Волгатранснефть», которое владело танкером «Волгонефть-239», обязали выплатить 35,484 млрд руб. На добровольную выплату средств обеим фирмам дается месяц. После этого дело о взыскании убытков будет передано в суд.

Параллельно этому глава Минтранса Старовойт назвал причины крушения танкеров. По его словам, причин было две: несоблюдение сезонных ограничений и неукомплектованность судов кадрами.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра обороны Иванов на суде отказался признавать свою вину в растрате 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы. Он также опроверг обвинения в выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».