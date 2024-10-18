Ущерб от действий ВСУ в регионах РФ составил почти 8 млрд руб.

Ущерб от действий украинской армии в новых регионах России достиг 7,8 млрд руб. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на интервью Александра Бастрыкина российскому изданию.

Следственный комитет России обновил данные о последствиях действий украинской армии в новых регионах и приграничных территориях страны. По информации, предоставленной руководителем ведомства Александром Бастрыкиным, общая сумма ущерба составила 7,8 млрд руб.

К слову, в начале сентября СКР оценивал затраты на восстановление инфраструктуры в 7,5 млрд руб. При проведении работ важно учесть ущерб, нанесенный многоквартирным и частным домам, государственным учреждениям, детским садам, школам и транспортным средствам.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже говорил о том, что для восстановления социальных объектов в регионе потребуется около 1,2 млрд руб.

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