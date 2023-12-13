Ушел из жизни генеральный директор РНБ Владимир Гронский

Источник сообщил, что Гронский умер на 71-м году жизни в Санкт-Петербурге.

Гронский родился 31 декабря в 1952 году в Кронштадте. Он являлся российским журналистом и медиаменеджером. Его карьера связана с газетой «Ленинградская правда» и «Невское время». С 1996 по 2001 годы был главным редактором издания «Вечерний Петербург».

С 2005 года медиаменеджером возглавлял петербургскую Филармонию, а в 2008 году руководил пиар-кампанией «Охта-центра». В 2013 года был назначен на должность директора музея Суворова, а с января 2021 года занял пост гендиректора РНБ.

Российская национальная библиотека – одна из первых публичных библиотек в Восточной Европе. Она расположена в Санкт-Петербурге.

Ранее мы сообщали, что в Санкт-Петербурге на 61-м году жизни скончался российский писатель и журналист, автор книг «Бандитский Петербург» Андрей Константинов. «Фонтанка.ру» отмечала, что публицист долгое время болел.