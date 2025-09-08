Ушел из жизни идеолог создания ядерной авиационной триады России

На 97-м году жизни скончался ученый Российской академии наук (РАН), научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Евгений Федосов. О его смерти пресс-служба РАН сообщила на сайте.

Федосов был идеологом создания стратегических крылатых ракет, которые стали ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.

Под его руководством разрабатывались не только ракеты Х-55, но и другие критически важные для обороноспособности страны системы.

Научные труды ученого, которых насчитывается более 250, заложили основу для современных гиперзвуковых комплексов и систем управления вооружением. Церемония прощания с академиком состоится 11 сентября в подмосковных Мытищах.

Ранее стало известно о смерти создателя штурмовика Су-25 Юрия Ивашечкина. Ему было 92 года.