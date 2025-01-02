Ушел из жизни полковник авиации Виктор Алкнис

Ушел из жизни бывший народный депутат СССР и экс-депутат Госдумы полковник Виктор Имантович Алкснис. Ему было 74 года. Об этом в телеграм-канале «Черный полковник» сообщила его дочь Ирина Алкснис.

Напомним, в октябре 2019 года у Алксниса был обнаружен онкологическое заболевание, с тех пор он перенес несколько операций.

В ночь на 30 декабря у Алксниса произошел геморрагический инсульт, после чего впал в глубокую кому.

Его дочь поблагодарила сотрудников Мытищинской областной клинической больницы, где Алкснис находился последние три дня.

По ее словам, медики сделали для Виктора Имантовича все возможное, а также помогли его родным справиться с навалившимся на них горем.

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