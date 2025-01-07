Ушел из жизни советский бард Вадим Мищук
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Не стало известного советского барда Вадима Мищука, второго участника легендарного дуэта братьев Мищуков.
Ему было 68 лет.
Печальная новость опубликована на сайте Грушинского фестиваля, в котором братья часто принимали участие.
«Будем помнить всегда. И петь песни с его гениальной музыкой», – говорится некрологе.
Что стало причиной смерти музыканта, пока неизвестно.
Старший брат – Валерий Мищук – скончался 14 августа 2022 года от онкологического заболевания.
Братья родились в пятидесятых в Риге. В родном городе они выступали в ВИА «Домино», а в 1989 году переехали в Москву.
Валерий и Вадим Мищук принимали участие в проекте «Песни нашего века».
Среди самых популярных песен дуэта: «Уплывает пароход», «Рижский вокзал», «Застолье» и другие.
Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни полковник авиации Виктор Алкнис.