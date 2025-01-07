Ушел из жизни советский бард Вадим Мищук

Ему было 68 лет.

Печальная новость опубликована на сайте Грушинского фестиваля, в котором братья часто принимали участие.

«Будем помнить всегда. И петь песни с его гениальной музыкой», – говорится некрологе.

Что стало причиной смерти музыканта, пока неизвестно.

Старший брат – Валерий Мищук – скончался 14 августа 2022 года от онкологического заболевания.

Братья родились в пятидесятых в Риге. В родном городе они выступали в ВИА «Домино», а в 1989 году переехали в Москву.

Валерий и Вадим Мищук принимали участие в проекте «Песни нашего века».

Среди самых популярных песен дуэта: «Уплывает пароход», «Рижский вокзал», «Застолье» и другие.

Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни полковник авиации Виктор Алкнис.