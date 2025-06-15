Ушла из жизни первая в Никарагуа женщина-президент

В Сан-Хосе, Коста-Рика, в возрасте 95 лет скончалась экс-президент Никарагуа Виолета Барриос де Чаморро. Она находилась на посту главы государства с 1990 по 1997 годы.

Виолета Барриос де Чаморро была первой женщиной-президентом в истории страны.

О ее смерти на своей странице в соцсети сообщил ее сын Карлос Фернандо Чаморро. В посте говорится, что Виолета Барриос де Чаморро умерла после продолжительной болезни.

Из текста заявления следует, бывшая глава государства ушла из жизни "в окружении любви и заботы своих детей и близких".

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