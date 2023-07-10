«Ушла от хозяина, как уходят жены от плохих мужей»: боец СВО рассказал, как «подружился» с козой на службе
Фермер-доброволец из Раменского похвастался пушкой, которую назвали в честь жены командира
Фото: [Из личного архива Виталия Киселева]
Фермер из Раменского городского округа Виталий Киселев, раздавший свое имущество друзьям и ушедший на передовую добровольцем, рассказал нашему журналисту о своих буднях и маленьких радостях на службе.
Сейчас мужчина вместе с другими нашими защитниками располагается в окрестностях Симферополя. Виталий признается, что местное население относится к ним очень тепло. А еще недавно к военным прибилась коза и радовала людей своим дружелюбием.
«Назвали ее Плюшкой, потому что она была очень-очень худая и плоская по бокам, как будто сплюснутая. Думаю, сама ушла от хозяина, как уходят жены от плохих мужей. Поили ее, так как было очень жарко. А потом отдали в хозяйство при местном парке», — рассказывает Киселев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также собеседник похвастался пушкой 1975 года выпуска, которая есть в его подразделении. Ее назвали в честь жены командира расчета — Любашей.
«Пушка одногодка, такая же капризная, требует особого ухода и тщательного технического обслуживания», — смеется мужчина.
Несмотря на все трудности службы, Виталий демонстрирует боевой настрой и оптимизм.
«Знаете, почему мы победили в 1945 году и победим сейчас, несмотря ни на что? Потому что русские никогда не сдаются и всегда идут до самой Победы!» — заявляет боец.
Ранее мы рассказывали, что подмосковный фермер отправился на спецоперацию добровольцем, раздав имущество друзьям.