«Ушла от хозяина, как уходят жены от плохих мужей»: боец СВО рассказал, как «подружился» с козой на службе

Фермер из Раменского городского округа Виталий Киселев, раздавший свое имущество друзьям и ушедший на передовую добровольцем, рассказал нашему журналисту о своих буднях и маленьких радостях на службе.

Сейчас мужчина вместе с другими нашими защитниками располагается в окрестностях Симферополя. Виталий признается, что местное население относится к ним очень тепло. А еще недавно к военным прибилась коза и радовала людей своим дружелюбием.

«Назвали ее Плюшкой, потому что она была очень-очень худая и плоская по бокам, как будто сплюснутая. Думаю, сама ушла от хозяина, как уходят жены от плохих мужей. Поили ее, так как было очень жарко. А потом отдали в хозяйство при местном парке», — рассказывает Киселев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также собеседник похвастался пушкой 1975 года выпуска, которая есть в его подразделении. Ее назвали в честь жены командира расчета — Любашей.

«Пушка одногодка, такая же капризная, требует особого ухода и тщательного технического обслуживания», — смеется мужчина.

Несмотря на все трудности службы, Виталий демонстрирует боевой настрой и оптимизм.

«Знаете, почему мы победили в 1945 году и победим сейчас, несмотря ни на что? Потому что русские никогда не сдаются и всегда идут до самой Победы!» — заявляет боец.

Ранее мы рассказывали, что подмосковный фермер отправился на спецоперацию добровольцем, раздав имущество друзьям.