Усиление роста промпроизводства зафиксировали в Московской области

Промышленное производство в Подмосковье за первые два месяца 2024 года выросло почти на 18% в сравнении с прошлогодними показателям. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Рост промпроизводства в Подмосковье значительно ускорился в начале 2024 года. В январе–феврале промпроизводство в регионе выросло на 17,9%. При этом в обрабатывающем секторе рост преодолел отметку в 20% и составил 20,4%», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на достижение таких показателей, в том числе, повлияла высокая инвестиционная активность бизнеса в сфере импортозамещения. Так, с начала 2022 года в Московской области началась реализация более 280 таких проектов. При этом пик интенсивности ввода импортозамещающих проектов придется на 2024–2025 годы, поэтому в ближайшее время в регионе продолжится рост промпроизводства, заключила зампред.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.