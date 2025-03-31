Усиленную охрану монументов воинской славы организуют в Подольске к 9 Мая

В Подольске в рамках подготовки к празднованию 9 Мая будет усилена охрана памятников и мемориалов. Об этом рассказали в соцсетях администрации городского округа.

Эту тему обсудили в ходе рабочего совещания с руководителями частных организаций, осуществляющих охранную деятельность на территории округа, и командирами народных дружин муниципалитета. В мероприятии приняли участие представители администрации, сотрудники УМВД России по округу и Росгвардии.

Участники обсудили вопросы организации и принятия дополнительных мер по недопущению осквернения монументов воинской славы, памятников и мест захоронений воинов Великой Отечественной войны и СВО. По итогам совещания было принято решение об усилении охраны военных мемориалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству двух скверов в честь победы в Великой Отечественной войне. Работы проведут в текущем году.