Усиленные проверки аттракционов прошли в Подмосковье в праздничные дни

В минувшие праздники инспекторы Управления Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области проверили 20 мест эксплуатации аттракционов, расположенных в парках городских округов Балашиха, Реутов, Истра, Красногорск, Серебряные пруды, Коломна, Мытищи, Королев, Луховицы, Зарайск. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«По результатам проведенных контрольных мероприятий, нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов не выявлено. <…> Мы следим за соблюдением правил эксплуатации аттракционов в Московской области. Инспекторы своевременно выявляют и пресекают нарушения, беседуют с эксплуататорами технических средств для устранения недочетов и понимания ответственности, которую они несут за жизни и здоровье наших граждан», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В ведомстве уточнили, что недавно специалисты проверили работу 173 аттракционов. В ходе проверок в Пушкино и Мытищах были выявлены развлекательные технические средства, которые не были зарегистрированы в Управлении Гостехнадзора. В связи с этим эксплуататорам аттракционов объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.