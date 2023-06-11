«Усилит соблазн»: астролог рассказала, как соединение Луны с Юпитером повлияет на финансовую сферу
Астролог Бозон назвала лучшую дату для путешествия в июне
Фото: [freepik.com]
Астролог Искра Бозон рассказала, как соединение Луны с Юпитером повлияет на жизнь людей. Космическое событие случиться 14 июня в 09:33 по московскому времени.
По словам эксперта, представителей некоторых знаков Зодиака ждет удача, а некоторым стоит быть аккуратнее.
«Такое соединение способно усилить человеческую расточительность, а также соблазн показать себя лучше, чем человек есть по факту. Важно реалистично оценивать свои возможности и не обещать ничего лишнего», – пояснила астролог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Собеседница отметила, что день будет благоприятным для людей, которые не боятся взять на себя ответственность, проявить активность и смелость.
«Это отличное время для того, чтобы поехать куда-либо, например, в путешествие. Можно решать какие-то юридические проблемы, а также заняться продвижением личного бренда», добавила астролог.
Полный прогноз астролога читайте в нашем большом материале.