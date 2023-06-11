«Усилит соблазн»: астролог рассказала, как соединение Луны с Юпитером повлияет на финансовую сферу

«Такое соединение способно усилить человеческую расточительность, а также соблазн показать себя лучше, чем человек есть по факту. Важно реалистично оценивать свои возможности и не обещать ничего лишнего», – пояснила астролог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».