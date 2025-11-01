«Условка» за смерть инвалида: приговор суда возмутил родных погибшего из-за стычки с мигрантом-нелегалом в Подмосковье

Щелковский городской суд вынес приговор, который разделил правовое поле на «до» и «после» в деле о гибели 49-летнего глухонемого инвалида. Иностранный гражданин Мурад, избивший мужчину на улице Рудакова 20 июля 2025 года, получил один год условно — при том, что прокуратура требовала восемь лет колонии. Подробности об этом выяснил REGIONS.

Конфликт имеет несколько версий. По одной, ссора началась со словесной перепалки, хотя потерпевший с детства не мог ни говорить, ни слышать. Камеры наблюдения зафиксировали, как подсудимый наносил несколько ударов руками и ногами, после чего Николай упал на асфальт и скончался. Фигурант вместе с другом оттащил тело в кусты, но суд счел, что смерть наступила от случайного падения, а не от преднамеренных действий.

Изначальное обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» с максимумом до 10 лет тюрьмы было переквалифицировано на «Причинение смерти по неосторожности» с предельным сроком два года. Судья учел смягчающие обстоятельства — наличие у обвиняемого двух несовершеннолетних детей и «противоправное поведение потерпевшего», хотя последний был инвалидом и не мог вербально участвовать в конфликте.

Адвокат осужденного Максим Старков назвал другую версию. По его словам, произошедшее является «несчастным случаем», утверждая, что его клиент не имел умысла на убийство. При этом иностранный гражданин, по данным следствия, находился в России нелегально.

Родственники погибшего, не нанимавшие отдельного адвоката в надежде на объективность суда, шокированы вердиктом. Из заявленных 10 миллионов рублей морального ущерба суд взыскал лишь 700 тысяч. Осужденный вышел на свободу прямо из зала суда, а его сообщник был признан непричастным. Семья погибшего намерена обжаловать приговор, хотя дата апелляции пока не назначена.

Ранее сообщалось, что суды вынесли решения о выдворении более 4,3 тыс. мигрантов из Подмосковья.