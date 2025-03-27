Услуга «хам на час» появилась в Москве

В Москве предприимчивые дельцы предлагают необычную услугу — «хама на час», готового за определенную плату выразить недовольство и высказать все претензии, которые клиент сам не решается озвучить, сообщил портал «Москва онлайн».

На одном из популярных сайтов объявлений в столице появилась услуга «хам на час», цена которой варьируется от 1 до 5 тыс. руб.

Согласно объявлению, специалист может связаться с указанным лицом по телефону, в письменной форме или лично, чтобы изобразить роль возмущенного родственника, принципиального юриста или недовольного клиента.

Автор услуги подчеркивает, что в нее входит: «общение в любом формате, умение грубить тактично или прямолинейно, точное вхождение в роль и конфиденциальность».

Также предлагаются дополнительные опции: «VIР-хам» (доплата 1000 руб.) для добавления сарказма и насмешек, «дружеский прессинг» (доплата 1500 руб.) для мягкого подталкивания человека к осознанию своих ошибок, и «финальный штрих» (доплата 2000 руб.) для завершения разговора «запоминающимся голосовым сообщением».

Ранее сообщалось, что жителя Москвы оштрафовали на 4 тыс. руб. за оскорбление бывшей жены.