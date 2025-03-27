Жителя Москвы оштрафовали на 4 тыс. руб. за оскорбление бывшей жены

Суд в Москве оштрафовал мужчину, который, переводя алименты бывшей жене, присылал ей оскорбительные сообщения.

Как сообщает РИА Новости, женщина перестала поддерживать отношения с бывшим мужем из-за его неадекватного поведения, но разрешала ему видеться с двумя общими детьми.

Однажды ей пришлось обратиться в полицию из-за агрессии со стороны экс-супруга, после чего женщина заблокировала его во всех мессенджерах. Тогда он начал писать ей сообщения оскорбительного характера через приложение банка при переводе алиментов.

Чашу терпения переполнил перевод в размере 30 руб., сопровождавшийся унизительным комментарием.

В отношении мужчины составили протокол об оскорблении. На заседание суда он не явился. Гражданину назначили наказание в виде административного штрафа в размере 4 тыс. руб.

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