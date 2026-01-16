Услуги автоэвакуации и шиномонтажа подорожали на фоне зимних циклонов

С начала 2026 года спрос на вспомогательные автоуслуги — буксировку, отогрев, выездной шиномонтаж и замену аккумуляторов — вырос в полтора раза, сообщили « Известиям » в «Авито».

Наиболее заметно увеличился интерес к выездному шиномонтажу: его стали заказывать на 81% чаще. В условиях сильных морозов водители предпочитают вызывать мастеров на место, чтобы сменить шины без поездки в сервис. Средняя стоимость такой услуги на платформе составляет 1,5 тыс. рублей.

На 61% выросла востребованность услуг по прикуриванию авто: многие машины оставались с разряженными аккумуляторами после стоянки в сугробах. Буксировка замкнула тройку лидеров роста — к этой услуге обращались на 57% чаще по сравнению с прошлым годом. В среднем по России буксировка стоит 1,5 тыс. рублей, в Москве — 2,5 тыс., в Санкт-Петербурге — 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, на 55% увеличился спрос на замену аккумуляторов, что особенно актуально в регионах с сильными заморозками. По оценке аналитиков, рост спроса связан с последствиями циклонов и снегопадов, которые осложнили передвижение автомобилей и повысили потребность в экстренной помощи на дороге.

По словам экспертов, в условиях зимней погоды водители все чаще прибегают к выездным автоуслугам, что делает их важной частью сезонной инфраструктуры обслуживания транспорта. Рост востребованности подтверждает тенденцию: владельцы машин предпочитают оперативные решения проблем на месте, а не поездки в сервисы в сложных погодных условиях.

