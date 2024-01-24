Услугу по оформлению государственной социальной помощи обновили в Подмосковье

На региональном портале госуслуг подключили новый сервис к услуге по оказанию государственной социальной помощи. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Калькулятор помогает рассчитать доход при подаче заявления. Если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум, то пользователь мгновенно получает уведомление об этом. Напоминаем, что оформить выплату могут жители Подмосковья, которые по независящим обстоятельствам имеют низкий доход. Среди них – малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, пенсионеры, ветераны.

Отмечается, что при расчете учитывается доход за три календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявки. Например, если заявление подается в феврале, то учитывают доход за октябрь, ноябрь и декабрь.

Накануне губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно-образовательного комплекса в Павшинской пойме Красногорска.