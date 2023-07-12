Услугу по оформлению субсидии на оплату коммунальных услуг упростили в Подмосковье

Теперь в форме заявления на субсидию по оплате коммунальных услуг появился «умный» сервис, который позволяет проверить срок действия субсидии и своевременно продлить ее. Об этом сообщили в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что в настоящий момент данная услуга входит в топ-5 по популярности у жителей Подмосковья. Так, за полгода жители региона подали более ста пяти тысяч онлайн-заявлений. Услуга предоставляется бесплатно. Результат поступит в течение десяти рабочих дней.

Накануне Андрей Воробьев в своих социальных сетях рассказал об услугах, которые доступны беременным женщинам и молодым мамам в регионе.