Услугу по получению согласия органов опеки на обмен соцжилья в Подмосковье перевели в «цифру»

Теперь в Подмосковье можно получить согласие опеки на обмен социального жилья, в котором проживают несовершеннолетние дети, теперь можно за семь рабочих дней на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что услуга полностью предоставляется в электронном виде, благодаря чему решение о выдаче согласия или отказ поступает в личный кабинет заявителя в два раза быстрее. Глава ведомства Надежда Куртяник сообщила, что если у жителей возникнут вопросы по заполнению онлайн-заявления, то они могут обратиться за помощью к консультантам цифровых зон МФЦ.

Напоминаем, что в регионе есть возможность обмена одного социального жилья на другое. Для этого необходимо получить согласие наймодателя и всех, кто живет в квартире. При этом, если в семье нанимателя есть дети, сначала требуется получить согласие органов опеки и попечительства, которые убедятся, что условия жизни ребенка останутся на должном уровне.

Услуга «Выдача согласия на обмен жилыми помещениями по договорам социального найма» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Усыновление и опека». При этом подать заявление могут родители, опекуны или попечители несовершеннолетних детей.

Ранее стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты детей в рамках акции «Шар желаний».