«Усопшим нужны не яйца, а молитвы»: священник объяснил, почему не стоит носить еду на кладбище

С каждым годом на Пасху все больше людей оставляют крашеные яйца и куличи на могилах усопших. Однако эта практика, как рассказал REGIONS священник Алексей Батаногов, не имеет никакого отношения к православной традиции.

По словам собеседника издания, обычай брать пасхальные яйца на кладбище возник на Радоницу — специальный день поминовения усопших, который отмечается на второй неделе после Пасхи. Верующие после храма шли на кладбище, но не для того, чтобы оставлять еду на могилах, а чтобы обменяться пасхальными яйцами с теми, кого встретят по пути.

Отец Алексей пояснил, что в прежние времена на кладбищах можно было встретить нищих, которые собирали принесенное угощение и таким образом поминали усопших. Однако сейчас ситуация изменилась — оставленную на могилах еду никто не забирает, поэтому смысла в этом больше нет.

Священник подчеркнул: усопшим нужны не конфеты и не крашеные яйца, а молитвы живых, милостыня и добрые дела, совершаемые в их память.

