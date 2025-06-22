«Успех V единстве поколений»: кинопоказ фильма «Дожить до рассвета» прошел в Химках

По информации администрации, после кинопоказа зрители разобрали основные момента фильма. В мероприятии приняли участие лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова и помощник руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО – Владислав Степушин.

«Фильм раскрывает силу и мужество героев, которые, несмотря на все испытания войны, выбирают долг и ответственность. Через трогательный сюжет зрители погружаются в атмосферу самоотверженности и патриотизма, что усиливает понимание важности каждого поступка в борьбе за будущее страны. Советую всем, кто не видел эту кинокартину – обязательно посмотреть», – сказала Алина Шалимова.

В рамках мероприятия Алина Шалимова отметила, что жители Химок на регулярной основе помогают военнослужащим РФ. Активные горожане были отмечены благодарственными письмами.

Мероприятие состоялось в рамках большого цикла патриотических встреч, которые объединены лозунгом «Успех V единстве поколений». Общественница Ольга Игнатьева рассказала, что акция реализуется на территории городского округа на протяжении года. За этот период жители стали участниками свыше 1200 патриотических мероприятий. Горожане встречаются с членами ассоциации ветеранов СВО, посещают кинолектории и участвуют в тематических мастер-классах.

Ранее сообщалось, что в Химках провели летний фестиваль нормативов ГТО.