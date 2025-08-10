На Урале успешный врач-УЗИст убила двоих детей и покончила с собой

В Екатеринбурге произошла страшная трагедия, потрясшая весь город. По данным URA.RU, в Ленинском районе женщина, работавшая врачом УЗИ в областной больнице, лишила жизни своих детей в возрасте 3 и 9 лет, после чего покончила с собой.

По информации источников, инцидент произошел в квартире, где проживала семья. На место инцидента выехали сотрудники полиции и следственного комитета. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Коллеги и пациенты женщины находятся в шоковом состоянии. По их словам, екатеринбурженка была прекрасным специалистом, внимательным и отзывчивым врачом, которого очень любили местные жители.

Причины, толкнувшие успешного медика на такой страшный шаг, пока остаются неизвестными. Следователи рассматривают различные версии, включая возможные проблемы в личной жизни и психологическое состояние женщины.

