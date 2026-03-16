Успеть до 26 марта: жители Подмосковья смогут сами предложить локации для преображения

У жителей Подмосковья осталось меньше двух недель, чтобы повлиять на облик своих городов. До 26 марта открыт прием предложений по благоустройству общественных территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». REGIONS выяснил, что можно предложить и как это правильно сделать.

Под программу попадают парки, скверы, детские и спортивные площадки, набережные и другие места, где жители любят проводить время. Проще говоря, все то, что делает город уютным и удобным для жизни. Если давно хотелось обновить любимый сквер или превратить пустырь в зону отдыха — сейчас самый подходящий момент заявить об этом.

Подать предложение могут граждане старше 14 лет. Для этого не нужно собирать кипы документов и обивать пороги администраций. Достаточно зайти на портал госуслуг, зарегистрироваться и оставить заявку. Процесс занимает несколько минут.

После 26 марта все поступившие инициативы отправятся на модерацию. К дальнейшему голосованию допустят те объекты, которые наберут наибольшее число предложений. То есть шанс на благоустройство получат территории, важные для многих жителей, а не для одного активиста.

Само голосование пройдет позже — с 21 апреля по 12 июня. И снова на портале госуслуг. Именно тогда жители Подмосковья окончательно определят, какие парки, скверы и набережные приведут в порядок в их округах в ближайшее время.

Так что до 26 марта у каждого есть шанс стать соавтором преображения родного города. Главное — успеть.

