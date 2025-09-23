Успеть до октября: льготникам Подмосковья напомнили об истекающем сроке подачи заявлений на соцпакет

Федеральные льготники Московской области должны до 1 октября 2025 года определиться с формой получения социального пакета на следующий год — решение повлияет на объем льгот с 1 января 2026 года. Об этом напоминает издание REGIONS, собравшее всю необходимую информацию для получателей.

Набор социальных услуг включает три ключевые позиции: бесплатное лекарственное обеспечение (1331,3 рубля в месяц), санаторно-курортное лечение (205,95 рубля) и проезд к месту лечения (191,21 рубля). Льготники могут выбрать натуральную форму, денежную компенсацию (полная сумма — 1728,46 рубля ежемесячно) или гибридный вариант, сохранив, например, только лекарства.

Для изменения условий необходимо подать заявление через отделения Социального фонда России, МФЦ или портал Госуслуги. Сделать это нужно до 1 октября 2025 года. Если действующий формат устраивает получателя, новые документы оформлять не требуется — автоматически продлится предыдущий выбор.

Денежная компенсация может быть выгодна при редком обращении за медикаментами, а натуральная форма — при регулярном лечении. Статистика прошлых лет показывает, что около 30% льготников меняют форму получения соцпакета, чаще всего выбирая комбинированные варианты. Решение, принятое до октябрьского дедлайна, будет действовать весь следующий год без возможности корректировки.

