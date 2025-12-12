Мужчина 35–44 лет со средним доходом, без детей и склонностью к незапланированным расходам чаще других становится целью телефонных мошенников в декабре. Об этом сообщили в сервисе «Защитник» МТС. Об этом пишет РИА Новости.

По данным специалистов, нападения аферистов усиливаются во второй половине недели — со среды по пятницу. Большинство звонков приходится на утренние часы, с 7:00 до 9:00. Средняя длительность контакта составляет 17 секунд, что говорит о стремлении злоумышленников добиться реакции максимально быстро.

С середины ноября зафиксировано свыше 200 млн нежелательных вызовов, и их число продолжает расти. В сервисе напоминают о необходимости избегать передачи личных данных, кодов из смс и проверять информацию только через официальные каналы банков и служб доставки.

Эксперты связывают рост мошеннической активности с покупательной активностью россиян в преддверии праздников. Преступники используют комбинированные схемы, включающие несколько последовательных звонков, маскирующихся под курьерские службы, бронирование поездок, сезонные скидки на ЖКХ и предложения от техподдержки маркетплейсов.

Основной поток атак фиксируется в крупных городах. В топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Уфа.

