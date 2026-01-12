Выяснилось, почему страсть к чистоте может свидетельствовать о психологических расстройствах

Сильная тяга к определенному расположению вещей или их полному отсутствию на рабочем столе, сопровождаемая идеальной чистотой, может быть симптомом обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Об этом в интервью интернет-изданию «Абзац» рассказала психиатр-нарколог Мария Касперович.

По ее словам, беспорядок больше свойственен творческим личностям, в то время как постоянно пустой или безукоризненно упорядоченный стол часто характерен для людей с особенностями психики.

«Любой нормальный человек любит жить в свободном пространстве и в чистоте, но когда это гиперсильно преувеличено, наносит некий ущерб близким, то это про обсессивно-компульсивное расстройство, слишком выделенные черты характера», — отметила специалист.

Специалист отметила, что процесс уборки действительно помогает многим людям успокоиться, а стремление к чистоте становится видимым результатом этой работы. По ее словам, идеальный порядок способен снижать уровень тревоги.

Подобное поведение, говорит Касперович, также часто встречается у тревожных людей, которые начинают мыть и раскладывать все быстро и навязчиво, чтобы заглушить внутреннее беспокойство.

