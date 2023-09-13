«Установите программу неудач»: экстрасенс рассказала, что под запретом в новолуние

В новолуние на небе не видно луны, а люди чувствуют себя подавленными и усталыми. Это мистическое время — завершается один цикл и начинается другой.

Чем опасно новолуние, которое начнется 15 сентября, и что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду, нам рассказала экстрасенс Инна Мишина. По ее словам, в этот период существует множество ограничений.

«В новолуние нельзя стричь волосы — это может привести к головной боли. Нельзя употреблять алкоголь — похмелье будет более тяжелым, чем обычно. Нельзя начинать конфликты и ссоры, иначе установите себе «программу неудач» — постоянно будете ссориться с друзьями. Нельзя много болтать о деньгах и делать крупные покупки. Это может привлечь нищету. Нельзя рычать и кричать», — рассказала экстрасенс интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

А что же можно? По словам Мишиной, в этот период стоит заняться саморазвитием. Она дала несколько советов, как пережить это непростое время.

«Перенесите важные дела на другой период. Не нужно торопиться, суетиться. В день новолуния желательно принять душ или ванну. Нужно пить больше воды и травяного чая. Хорошо бы заняться творчеством», — добавила Мишина.

Также, по ее словам, нужно больше уделять внимания детям, ведь на них влияет луна. Малыши могут капризничать, а у детей постарше могут быть резкие перепады настроения.

Ранее ясновидящая Мишина предсказала сильные землетрясения в Африке, Европе и России.