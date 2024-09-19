Установлено, могут ли Бакальчука лишить родительских прав

«Семейное законодательство и позиция высших судебных инстанций относительно лишения родительских прав ясны и определены. Владислав Бакальчук не подпадает под ни один из критериев. Даже если его признают виновным в нападении на сотрудников компании Wildberries, это не повлияет на его родительские права», — разъяснил юрист.