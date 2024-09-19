Установлено, могут ли Бакальчука лишить родительских прав
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Если супруга основателя Wildberries Татьяны Бакальчук Владислава признают виновным в перестрелке у офиса фирмы, его родительских прав не лишат, заявил руководитель Центра правопорядка Москвы и области Александр Хаминский, сообщил NEWS.ru.
Адвокат подчеркнул, что семейное законодательство и позиция высших судебных инстанций по вопросу лишения родительских прав являются однозначными и четкими.
«Семейное законодательство и позиция высших судебных инстанций относительно лишения родительских прав ясны и определены. Владислав Бакальчук не подпадает под ни один из критериев. Даже если его признают виновным в нападении на сотрудников компании Wildberries, это не повлияет на его родительские права», — разъяснил юрист.
Хаминский уточнил, что Высший суд неоднократно указывал на лишение родительских прав как крайнюю меру, применимую только за виновное поведение согласно статье 69 СК России.
Среди таких оснований, отметил адвокат, уклонение от родительских обязанностей, злостное уклонение от уплаты алиментов, жестокое обращение с детьми, умышленные преступления против детей или второго родителя, хронический алкоголизм или наркомания.
Ранее вскрылись детали насчет обещанного вознаграждения участникам захвата офисов WB.