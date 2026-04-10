Уставший от перелета зяблик принял снежную ванну в Подмосковье

В Алексеевском лесопарке, который входит в состав национального парка «Лосиный остров», сотрудники заповедника сняли на видео необычную сцену. Только что вернувшийся из теплых краев зяблик с явным удовольствием барахтался в свежевыпавшем снегу. Ролик с пернатым «моржом» появился в телеграм-канале нацпарка.

В заповеднике пояснили, что на первый взгляд такое поведение может удивить, но для зябликов в нем нет ничего странного. Эта птица — один из первых весенних мигрантов. Она возвращается в Подмосковье в конце марта — начале апреля и сразу включается в активную жизнь: ищет корм, осваивает территорию и готовится к выведению птенцов.

По словам специалистов, у снежных купаний есть практическая причина. Под слоем снега еще могут сохраняться семена трав и деревьев, которые птица подбирает с поверхности. Кроме того, талая вода ранней весной становится важным источником влаги, когда ручьи еще не набрали силу, а лужи могут быть скованы льдом.

Как отмечают орнитологи заповедника, птицы часто используют мокрый снег для гигиенических процедур. Это помогает им очистить перья после долгого перелета и избавиться от мелких паразитов. Так что снежная баня для зяблика — не развлечение, а необходимость.

