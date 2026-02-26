Прилавок с овощами в одном из супермаркетов Сергиева Посада превратился в зону повышенного риска для товара. Как пишет REGIONS , местные жители, стремясь выбрать самые спелые плоды, используют агрессивные методы проверки, которые приводят к порче продукции и последующему росту цен.

Продавцы сообщают, что после визита некоторых покупателей, особенно старшего поколения, свежие томаты и огурцы покрываются вмятинами и следами ногтей, что делает их непригодными для продажи уже через несколько часов. Слишком активные проверки овощей в итоге приводят выбросу продуктов и, соответственно, к убыткам.

По словам одной из работниц местного магазина, каждый, кто проверяет плотность помидора острым ногтем, оставляет глубокие повреждения, из-за которых овощи начинают чернеть и гнить на глазах. В итоге испорченный товар отправляется на свалку, а торговые сети, не желая работать в минус, закладывают эти потери в стоимость новой партии. Таким образом, за «антистресс манипуляции» одних горожан вынуждены доплачивать из своего кармана все остальные.

Продавцы призывают посетителей осознать, что овощи — это не лотерейные билеты, которые нужно протыкать для проверки. «Как ковыряете — так платите», — резюмируют работники торговли, подчеркивая, что продукты должны сохранять целостность до момента попадания на кухню. Однако на практике нарушители редко соглашаются добровольно оплачивать поврежденный товар, считая такие действия частью обычного процесса выбора. Таким образом возникает два неприятных фактора: бессмысленные конфликты и финансовые потери со стороны магазина.

Юридическая сторона вопроса в данном случае однозначна: порча имущества магазина лежит на совести и кошельке покупателя. Как пояснил юрист Андрей Коровин, администрация супермаркета имеет полное право настоять на возмещении убытков через суд. Эксперт отметил, что судебная практика в таких спорах чаще всего оказывается на стороне продавца, если факт повреждения зафиксирован камерами видеонаблюдения или подтвержден показаниями свидетелей.

Чтобы избежать неприятных разбирательств и лишних трат, жителям рекомендуют проявлять больше тактичности у прилавков, ведь даже самый спелый помидор не рассчитан на проверку на прочность.

Ранее сообщалось, что нашествие «надкусанов» огурцов началось в подмосковных магазинах.