«Зуб даю, хрустит»: нашествие «надкусанов» огурцов началось в подмосковных магазинах

Подольские социальные сети взорвали кадры из местного супермаркета, где на полке мирно покоились огурцы с явными следами человеческих зубов. Пока одни пользователи упражнялись в остроумии, связывая инцидент с ростом цен на «зелененькие», менеджер магазина Марина Еськина для REGIONS раскрыла прозаичную причину огуречного вандализма.

Надкусатором оказался маленький ребенок, который решил подкрепиться, пока родители выбирали продукты. В данном случае история закончилась хеппи-эндом: взрослые извинились и оплатили опробованный товар, однако далеко не все дегустаторы в торговых залах отличаются такой сознательностью.

Проблема поедания неоплаченных продуктов — настоящий кошмар для сотрудников сетевых магазинов. Чаще всего под прицел попадает весовой товар без штрих-кода: орехи, конфеты или свежая выпечка. Если подростки иногда пытаются таким образом поднять авторитет среди сверстников, то поведение взрослых порой ставит персонал в тупик. Еськина сетует, что на кассу нередко приносят кожуру от банана с просьбой «пробить», но определить вес фрукта «при жизни» практически невозможно.

В итоге за такие «банкеты» расплачиваются не абстрактные владельцы сетей, а рядовые кассиры, из чьих и без того скромных зарплат вычитаются суммы недостач.

На фоне реальных случаев в сети всплыл и старый фейк — фото объявления с требованием «не жрать орехи», которое якобы повесили в Подольске. Несмотря на то, что снимку уже больше года и он успел «побывать» в десятках городов России, пользователи активно включились в обсуждение «орехового бунта».

Юристы же напоминают: хотя прямого запрета на дегустацию в законе нет, за каждый съеденный продукт придется ответить кошельком. Как пояснил правовед Олег Серябкин, человек может даже опустошить упаковку в зале, если предъявит ее на кассе. Но любая попытка спрятать тару или уйти не заплатив автоматически превращает перекус в мелкое хищение или хулиганство.

