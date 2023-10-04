«Устроился на лавочке и разложил гранатомет»: боец СВО смог обхитрить украинцев

Российский солдат знает твердо: что бы ни случилось, нельзя не выполнить боевую задачу. Боец Антон В. вспомнил, как их отряд отправили на взятие опорного пункта противника, а по пути сломался танк.

Такого, конечно, не ожидал никто: из двух танков вышла из строя половина. Оставался один и еще три КамАЗа с пехотинцами. Но что делать — надо продолжать идти. По словам Антона, в населенный пункт, который был на тот момент захвачен ВСУ, солдаты въехали свободно: «прокатились, как у себя дома».

«Подъехали к «опорнику» с одной стороны, а командир говорит, что надо с другой. Потом опять передумал. Украинцы знатно удивились, когда увидели, что вокруг здания движется наш танк. Пока ребята выгружались из КамАЗов, командир придумал, как подойти: поставить ствол танка под 90 градусов, так, чтобы в ствол постоянно шла подача кассеты», — пояснил солдат корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пока будет идти постоянная пальба, офицер собирался под прикрытием добежать до здания и посмотреть украинские огневые точки, добавил наш собеседник. Боец разбежался, побежал, а потом исчез за углом дома.

«Потом еще двое попытались повторить этот путь, но не выходило: палил пулемет. Потом мы узнали, что он успел рассмотреть, где эти точки, устроился на лавочке и разложил гранатомет. Положил ногу на ногу и сидит, постреливает украинцев. В итоге через час разнесли мы им «опорник», — улыбнулся Антон.

Ранее мы рассказывали, как по пути к опорному пункту российские бойцы едва не погибли.